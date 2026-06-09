Ballottaggi amministrative 2026, le reazioni al risultato del voto

I numeri non mentono ma da soli non bastano a definire la mappa del consenso disegnata dalle amministrative. Così se la presidente del Consiglio Meloni si dice soddisfatta per il risultato dei ballottaggi che confermano l'ottima affermazione del centrodestra, è pure la segretaria del Pd Schlein a cantar vittoria. Tecnicamente il secondo turno assegna un sostanziale pareggio con un tre a tre nelle città capoluogo politicamente più rilevanti. Nel dettaglio, la coalizione della premier conquista Lecco e mantiene Arezzo e Macerata, mentre gli avversari confermano il sindaco a Chieti e a Trani - dopo un serrato testa a testa - e si aggiudicano Agrigento.