Il tracker della balena Timmy ha smesso di funzionare: si teme che l'animale sia morto

Doveva essere il salvataggio simbolo dell’anno, invece a pochi giorni dal rilascio in mare aperto della balena Timmy, si infittisce il mistero attorno alla sua sorte. Il tracker applicato alla megattera durante la spettacolare operazione da un milione e mezzo di euro ha smesso di funzionare e ora cresce il timore che l’animale sia morto. Timmy era rimasta intrappolata per settimane nei bassi fondali del Mar Baltico tedesco, tra continui spiaggiamenti e tentativi falliti di riportarla al largo: un caso che aveva mobilitato esperti, ambientalisti e migliaia di persone collegate in streaming da tutto il mondo. Poi, pochi giorni fa, il trasferimento via nave verso il Mare del Nord e il rilascio al largo delle coste danesi.