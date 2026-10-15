Balcani, il tenente colonnello Paglia: "La minaccia è dietro l'angolo, pronta a esplodere, i radar ci difenderanno"

"La minaccia dei Balcani è dietro l'angolo, pronta a esplodere, i radar ci difenderanno". Lo ha detto il tenente colonnello Gianfranco Paglia, consigliere del ministro della Difesa. "Trump? Le prova tutte in Ucraina, ma non deve essere lasciato libero di agire da solo. L'Europa batta un colpo", ha aggiunto. "Il popolo italiano deve sentirsi sicuro, le esercitazioni nucleari Nato anche nei nostri cieli servono a questo", ha concluso.