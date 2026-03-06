Bahrein, missili colpiscono la raffineria Bapco Energies

Diversi missili hanno colpito la raffineria di Bapco Energies a Sitra, in Bahrein. Le immagini diffuse sui social mostrano esplosioni e fiamme che si alzano dall’area dell’impianto. Dopo le esplosioni si vedono grandi colonne di fumo salire sopra la raffineria. Alcune persone sono visibili sui tetti degli edifici vicini mentre osservano l’incendio che divampa nell’area industriale.