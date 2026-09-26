Bagno di folla per papa Leone XIV sugli Champs-Elysées

Papa Leone XIV ha percorso gli Champs-Elysées dall'Arco di Trionfo fino alla Concorde, in papamobile. Salutando l'enorme folla assiepata sui due lati della celebre avenue, che gli indirizzavano cori e intonavano inni sventolando bandiere in un clima di grande festa. Sono stati molto numerosi i genitori con bimbi piccoli che si sono avvicinati alla vettura del Papa per fargli benedire il piccolo. Alla fine del grande rettilineo, a place de la Concorde dove si celebra la messa, presenti molte personalità, fra le quali l'ex presidente Nicolas Sarkozy, il presidente dei Républicains e candidato all'Eliseo Bruno Retailleau, la presidente della Regione Ile-de-France, Valérie Pécresse, l'ex primo ministro François Fillon, il candidato alle presidenziali per il centro macroniano, Gabriel Attal, il polemista di estrema destra Eric Zemmour, l'ex primo ministro e anche lui probabile candidato, Dominique de Villepin. Attesi, fra gli altri, l'altro ex premier e candidato all'Eliseo EDouard Philippe, la presidente del Rassemblement National e candidata, Marine Le Pen e il primo ministro in carica, Sébastien Lecornu. Annunciata da diversi giorni, l'assenza del presidente Emmanuel Macron, dopo che l'Eliseo ha fatto sapere che non parteciperà a nessuna delle messe celebrate dal papa durante questa visita.