Bagno di folla per Papa Leone: l'abbraccio di Parigi al pontefice verso Notre Dame

Bagno di folla per Papa Leone XIV che, a bordo della papamobile, ha raggiunto la cattedrale di Notre Dame per la recita dei vespri con i vescovi francesi. L'abbraccio di Parigi, tra le strade affollate della capitale, ha accompagnato il pontefice in questo particolare momento di preghiera che rientra nel programma della sua visita in Francia, dove rimarrà per quattro giorni. Una visita cominciata in mattinata con l'incontro all'Eliseo con il presidente Macron e le istituzioni. Poi l'incontro alla sede Unesco: in serata, infine, la veglia con i giovani.