Alla Camera dei Deputati

Bagarre in aula a Montecitorio tra FdI e M5S: salta l'audizione di Conte

Cassaforte in mano e striscioni "fuori le chat" a vista. Il Movimento 5 Stelle dà spettacolo alla Camera

di Federica Carlino
04 Ago 2026 - 15:01
01:35 
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Inizio di settimana agitatissimo a Montecitorio. In attesa che si pronunci la giunta sul caso Delmastro, i 5 Stelle portano in aula una cassaforte, invitando a tirar fuori le intercettazioni. Fratelli d’Italia risponde attaccando e apostrofando il leader dell'opposizione "Giuseppi". Lo scontro fra M5S e Fdi si riaccende per la Commissione d'inchiesta Covid. Il nodo da sciogliere è la sconvocazione dell’audizione dell’ex premier Conte. Il leader 5 Stelle si era dimesso dalla Comissione per essere audito, ma il presidente Lisei ha annullato la seduta. 

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