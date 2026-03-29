Bab el-Mandeb, l'altro stretto a rischio per le rotte del greggio
Il collo di bottiglia di Bab el-Mandeb, a sud del Mar Rosso, è minacciato dalla milizia sciitadi Luca Pesante
"Choke points", colli di bottiglia: stretti da cui transita il commercio mondiale, soprattutto quello di petrolio. Tre di questi - Suez, Bab el-Mandeb e Hormuz - circondano la penisola araba, garantivano fino a un mese fa il transito del 20% del fabbisogno di greggio globale e oggi sono ostaggio della guerra.
Hormuz è ormai un passaggio controllato dai Pasdaran, mentre i due "tappi" del Mar Rosso - Suez a nord e Bab el-Mandeb a sud - sono minacciati dagli Houti. La milizia sciita tribale - che porta il nome della famiglia che la guida, controlla lo Yemen del nord ed è armata dall'Iran.