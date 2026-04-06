Bab el-Mandeb, l'altro snodo cruciale nella penisola arabica
Collega il Mar Rosso al golfo di Aden e all'Oceano Indiano. In condizioni normali, vi transita circa il 12 per cento del petrolio mondiale"di Stefania Scordio
Mentre l’attenzione resta concentrata sullo stretto di Hormuz, l’evoluzione del conflitto in Medio Oriente e il coinvolgimento degli Houthi yemeniti stanno rendendo sempre più instabile anche lo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi più delicati del commercio globale. Questo collo di bottiglia collega il Mar Rosso al golfo di Aden e all’Oceano Indiano. In condizioni normali, vi transita circa il 12 per cento del commercio mondiale di petrolio. Con una lunghezza di circa 113 km e una larghezza di 32 km, Bab el-Mandeb è strategico per l’Italia poiché rappresenta un passaggio obbligato da e per il canale di Suez.