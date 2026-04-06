Bab el-Mandeb, l'altro snodo cruciale nella penisola arabica

Mentre l’attenzione resta concentrata sullo stretto di Hormuz, l’evoluzione del conflitto in Medio Oriente e il coinvolgimento degli Houthi yemeniti stanno rendendo sempre più instabile anche lo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi più delicati del commercio globale. Questo collo di bottiglia collega il Mar Rosso al golfo di Aden e all’Oceano Indiano. In condizioni normali, vi transita circa il 12 per cento del commercio mondiale di petrolio. Con una lunghezza di circa 113 km e una larghezza di 32 km, Bab el-Mandeb è strategico per l’Italia poiché rappresenta un passaggio obbligato da e per il canale di Suez.