B-CAD 2026 B-Cad, Pisani (Marcegaglia): "Con Cromatica uniamo design a materiale tecnico"

"Il mercato sta rispondendo molto positivamente, con Cromatica siamo riusciti a fare sistema, mettendo a contatto il materiale tecnico con le idee dei progettisti; inoltre, attraverso la digitalizzazione, riusciamo a tracciare i nostri materiali seguendone l'utilizzo in qualsiasi ambito essi vengano impiegati". Così il Direttore Marketing di Marcegaglia, Salvatore Pisani, durante la giornata inaugurale di B-CAD, a Roma. "E' una fiera importante per il settore - ha commentato Pisani - nell...