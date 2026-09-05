B-CAD 2026 B-Cad, Aurigemma e Ferraloro: "Politica faccia sintesi per favorire sviluppo, export e occupazione"

"La sesta edizione di B-CAD riunisce eccellenze strategiche per rilanciare l'economia del territorio. Politica e istituzioni devono fare sintesi e creare sinergie per sostenere occupazione ed export", dichiara Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio. "Dopo il Pnrr, le costruzioni devono restare al centro della strategia industriale del Paese. Burocrazia e strumenti urbanistici obsoleti frenano ancora investimenti e sviluppo, nonostante l'Italia sia tra i migliori...