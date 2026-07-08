Italian Collection Azimut porta "Italian Collection" alla Reggia di Venaria: investimenti nell'economia reale e consulenza indipendente

L'iniziativa "Italian Collection" di Azimut fa tappa alla Reggia di Venaria Reale per raccontare il proprio modello basato su innovazione, internazionalità e valorizzazione delle eccellenze italiane. Il gruppo, leader indipendente nell'Asset & Wealth Management, punta su un rapporto di fiducia con clienti e imprese, creando un collegamento tra risparmio gestito ed economia reale. L'obiettivo è offrire nuove opportunità di crescita e rendimento attraverso investimenti sostenibili e di ...