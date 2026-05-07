Azimut Azimut, D'Ettorre: "Pilastro centrale? Il Global Team presente in oltre 20 paesi del mondo"

"Il pilastro centrale è quello che noi definiamo il Global Team, un team internazionale che ricalca il nostro modello di business integrato di Asset Management e Wealth Management, presente in oltre 20 paesi del mondo con colleghi della gestione e della distribuzione mondiale che svolgono un'attività gestionale che ci permette di sviluppare un know how internazionale ben specifico". Così Matteo D'Ettorre, Ceo di Azimut Financial Insurance & Azimut Capital Management.