Avvistati al largo dell'Oman due delfini rosa

Due esemplari di delfino rosa sono stati avvistati nelle acque antistanti la spiaggia di Kantaab, vicino a Muscat, in Oman. Le immagini del loro passaggio hanno rapidamente attirato l'attenzione degli utenti sui social, diventando virali nel giro di poche ore. Per gli esperti i due esemplari appartengono alla specie Sousa chinensis, conosciuta come delfino dal dorso gibboso dell'Indo-Pacifico o delfino bianco cinese. Questi cetacei sono particolarmente noti per la loro insolita colorazione rosata, più evidente negli esemplari adulti.