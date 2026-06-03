Autostrade, Nicola Zaccheo a Tgcom24: "I rimborsi per chi resta bloccato nel traffico o per i cantieri saranno automatici"

Per la prima volta in Europa viene garantito il principio del "pay per use" per i trasporti, ovvero il fatto che gli utenti potranno pagare soltanto per il servizio che effettivamente utilizzano. Se si rimane bloccati per il traffico o per un cantiere in autostrada, non si sta davvero utilizzando l'infrastruttura appieno e quindi si matura il diritto al rimborso. Nel caso di cantieri, i rimborsi partiranno per i cantieri al di sotto dei 30 km a prescindere dal tempo che si perde, a tutela del pendolarismo. Poi ci sono varie fasce: superati i 50 km ci sono rimborsi per ritardi di almeno 15 minuti. Invece, in caso del blocco del traffico: fino a un'ora scatta un primo rimborso, pari al 50% del pedaggio, fino ad arrivare al rimborso del 100% per i ritardi superiori alle tre ore. Riguardo alle modalità, c'è un'app unica per tutti i concessionari che garantisce di ricevere automaticamente i rimborsi. Chi ha il telepass se lo vedrà sostituito automaticamente nel sistema di telepedaggio.