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Autobus polacco si ribalta in Ungheria: il video dei soccorsi

Il mezzo è uscito di strada sull'autostrada nei pressi di Mezokeresztes. Il bilancio è di 12 vittime

16 Ago 2026 - 11:07
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