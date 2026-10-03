Auto si schianta sulla folla in Australia, 10 feriti

Grave incidente in Australia. Un automobilista ha perso il controllo del veicolo e ha travolto un gruppo di tifosi di rugby a 13, ferendo dieci persone, tra cui dei bambini. È accaduto a Newcastle. Due persone versano in condizioni critiche: una bambina di cinque anni e un uomo di 67 anni. Lo ha reso noto la polizia e lo riporta l'Afp. Alla guida della vettura un 18enne che, riporta Sky News, è stato arrestato. La polizia ha avviato indagini sull'accaduto e il ragazzo sarà sottoposto ai test obbligatori per alcol e droga. Secondo le autorità, l'incidente non sarebbe legato al terrorismo.
Il raduno per i Newcastle Knights
L'incidente è avvenuto nella zona in cui circa mille persone si erano radunate per salutare la squadra locale, i Newcastle Knights, in vista della finale contro i Sydney Roosters prevista per domenica. L'atmosfera di festa è stata bruscamente interrotta quando il diciottenne, tifoso di rugby, ha perso il controllo dell'auto finendo sulla folla, ha riferito la polizia. "Accelerava a vuoto, era entusiasta, era un tifoso, era lì per godersi il momento", ha dichiarato il sindaco di Newcastle, Gavin Morris, all'emittente nazionale Abc. "In qualche modo ha perso il controllo dell'auto... ed è finito sulla folla".