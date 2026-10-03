Auto si schianta sulla folla in Australia, 10 feriti

Grave incidente in Australia. Un automobilista ha perso il controllo del veicolo e ha travolto un gruppo di tifosi di rugby a 13, ferendo dieci persone, tra cui dei bambini. È accaduto a Newcastle. Due persone versano in condizioni critiche: una bambina di cinque anni e un uomo di 67 anni. Lo ha reso noto la polizia e lo riporta l'Afp. Alla guida della vettura un 18enne che, riporta Sky News, è stato arrestato. La polizia ha avviato indagini sull'accaduto e il ragazzo sarà sottoposto ai test obbligatori per alcol e droga. Secondo le autorità, l'incidente non sarebbe legato al terrorismo.