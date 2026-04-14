l'intervista

Autismo, Arianna Porzi (Angsa Torino) a Tgcom24: "Ecco come superiamo le difficoltà"

La presidente piemontese dell'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici che dal 1985 difende i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie

14 Apr 2026 - 16:04
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Arianna Porzi, presidente dell'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (Angsa), sezione di Torino, a Tgcom24 illustra le difficoltà che devono affrontare le persone affette da disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie, gli aiuti delle istituzioni e le opportunità, oltre alle attività dell'associazione.

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