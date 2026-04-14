Autismo, Arianna Porzi (Angsa Torino) a Tgcom24: "Ecco come superiamo le difficoltà"
La presidente piemontese dell'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici che dal 1985 difende i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie
Arianna Porzi, presidente dell'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (Angsa), sezione di Torino, a Tgcom24 illustra le difficoltà che devono affrontare le persone affette da disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie, gli aiuti delle istituzioni e le opportunità, oltre alle attività dell'associazione.