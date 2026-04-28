Austria, pianificava un attentato al concerto di Taylor Swift: al via il processo a un 21enne

In Austria è cominciato il processo al 21enne che nell'agosto 2024 aveva pianificato un attentato contro uno dei concerti di Taylor Swift a Vienna. All'epoca il piano era stato sventato ma le autorità avevano comunque annullato i concerti della pop star americana. L'imputato, Beran A., dovrà rispondere del reato di terrorismo. Per gli inquirenti il ragazzo avrebbe avuto contatti con membri di un gruppo jihadista e puntava a colpire lo stadio Ernst Happel. Per quella serata dell'Eras tour erano previsti 60 mila spettatori.