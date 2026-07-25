Austria, la casa natale di Adolf Hitler diventa una stazione di polizia
Un intervento da 20 milioni di euro deciso dal governo di Vienna con l'obiettivo di eliminare il peso di un'eredità storica scomodadi Giuseppe Facchini
A Brunau Am Inn, in Austria, la storia cambia verso: la casa che diede i natali ad Adolf Hitler è stata riconvertita in una stazione di polizia, simbolo dello stato di diritto e della democrazia. Dopo anni di polemiche e dibattiti, l'edificio in cui il Furher ha vissuto per i primi anni della sua vita è stato oggetto di un'ampia ristrutturazione, costata circa 20 milioni di euro, voluta dal governo di Vienna con l'obiettivo di eliminare il peso di un'eredità' storica scomoda e pesante. L'immobile ospiterà circa 50 agenti e sarà utilizzato anche come centro di formazione delle forze dell'ordine.