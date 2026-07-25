Austria, la casa natale di Adolf Hitler diventa una stazione di polizia

A Brunau Am Inn, in Austria, la storia cambia verso: la casa che diede i natali ad Adolf Hitler è stata riconvertita in una stazione di polizia, simbolo dello stato di diritto e della democrazia. Dopo anni di polemiche e dibattiti, l'edificio in cui il Furher ha vissuto per i primi anni della sua vita è stato oggetto di un'ampia ristrutturazione, costata circa 20 milioni di euro, voluta dal governo di Vienna con l'obiettivo di eliminare il peso di un'eredità' storica scomoda e pesante. L'immobile ospiterà circa 50 agenti e sarà utilizzato anche come centro di formazione delle forze dell'ordine.