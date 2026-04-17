Australia, rogo in una raffineria di Geelong: timori per le scorte di carburante

Un rogo si è sviluppato all'interno della raffineria Viva Energy di Geelong, in Australia. Le fiamme hanno danneggiato l'unità di produzione di benzina riducendo ulteriormente le scorte di carburante della nazione già minacciate dal conflitto in Iran. L'impianto, che dista circa un'ora da Melbourne, tratta fino a 120mila barili al giorno e soddisfa oltre il 50% del fabbisogno del Victoria e il 10% di quello australiano. Nessun ferito tra gli oltre 1.100 dipendenti del sito.