Australia, il cielo si fa rosso per la tempesta tropicale Narelle
Colpa del ciclone in arrivo sulla zona, che ha causato una bufera di polvere ricca di ferrodi Marta Vittadini
Il cielo che da arancione si fa rosso. Sembra Marte, ma è l'Australia: la tempesta tropicale Narelle ha trasformato le zone occidentali del Paese, questa è Shark Bay, in uno scenario apocalittico. Colpa del ciclone in arrivo sulla zona, che ha causato una tempesta di polvere ricca di ferro: il vento ha sollevato grandi quantità di terreno rossastro per gli ossidi del metallo. Il risultato, unito a un particolare effetto ottico, è stato uno spettacolo inquietante e suggestivo, un cielo color ruggine, che in molti hanno testimoniato sui social.