Australia, il cielo si fa rosso per la tempesta tropicale Narelle

Il cielo che da arancione si fa rosso. Sembra Marte, ma è l'Australia: la tempesta tropicale Narelle ha trasformato le zone occidentali del Paese, questa è Shark Bay, in uno scenario apocalittico. Colpa del ciclone in arrivo sulla zona, che ha causato una tempesta di polvere ricca di ferro: il vento ha sollevato grandi quantità di terreno rossastro per gli ossidi del metallo. Il risultato, unito a un particolare effetto ottico, è stato uno spettacolo inquietante e suggestivo, un cielo color ruggine, che in molti hanno testimoniato sui social.