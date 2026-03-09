Australia, cinque calciatrici iraniane scappano dall'albergo per chiedere asilo

Cinque giocatrici della nazionale femminile dell’Iran hanno lasciato l’hotel in Australia per chiedere protezione alla polizia e avviare la richiesta di asilo a Canberra. Il gesto arriva dopo giorni di tensioni durante la AFC Women's Asian Cup, tra proteste sull’inno nazionale e presunte minacce alle famiglie. La vicenda ha attirato l’attenzione di attivisti e politici, tra cui Donald Trump, che chiede di accoglierle.