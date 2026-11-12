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Australia, 17enne si perde nei boschi: ritrovato vivo dopo sei giorni

Il ragazzo era partito per fare alcuni giorni in campeggio con un coetaneo e poi era scomparso. È stato ritrovato addormentato su una roccia

12 Nov 2026 - 18:00
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