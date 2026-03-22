Austerity: il precedente nell'Italia del 1973, l'anno dello shock petrolifero

Le strade svuotate dalle auto la domenica e il ritorno in grande stile delle biciclette: è l'austerity in Italia del 1973, l'anno del grande shock petrolifero, causato dalla guerra del Kippur. Il conflitto arabo-israeliano porta i Paesi del Medio Oriente, produttori di petrolio, a imporre un embargo, dall'effetto dirompente. I prezzi del greggio volano fino a quadruplicarsi, il costo della benzina si impenna. E allora il governo italiano, presieduto da Mariano Rumor, introduce una serie di misure di risparmio energetico: blocco alla circolazione nei giorni festivi, con multe salate, spente le insegne luminose, ridotta l'illuminazione di strade e negozi, cinema chiusi entro le dieci di sera e ristoranti entro mezzanotte. Nascono così le domeniche a piedi degli italiani.