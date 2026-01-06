Logo Tgcom24
Dovevano essere espulsi

Aurora e Alessandro, i killer lasciati liberi di uccidere

Il 35% delle persone denunciate, fermate o arrestate nel corso è di origine straniera. Lo dice il Viminale

di Alessandro Talladira
06 Gen 2026 - 19:10
01:32 
omicidi
sicurezza