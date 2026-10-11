A OLTRE 400 KM DALLA TERRA

Aurora boreale dallo Spazio: lo spettacolo immortalato dalla Iss

Un fenomeno straordinario immortalato dall'astronauta della Nasa Anil Menon

11 Ott 2026 - 14:44
00:53 
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