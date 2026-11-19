Il collettivo contesta in particolare le proposte della Commissione europea per semplificare la normativa sui pesticidi, accusando Bruxelles di voler indebolire le tutele sanitarie a favore dell'industria agrochimica. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, "condanna fermamente gli attacchi contro un membro del Collegio", ha dichiarato l'esecutivo Ue in una nota. "Questo comportamento è inaccettabile in una società libera e democratica. Tutti sono liberi di esprimere le proprie opinioni, anche sulle politiche dell'Ue. Ma non può esserci spazio per attacchi fisici e violenza", ha aggiunto.