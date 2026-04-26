Sparatoria a Washington, Melania sotto il tavolo durante il caos all'Hilton

Momenti di forte tensione all'Hilton di Washington, quando alcuni colpi di pistola hanno scatenato il panico tra i presenti e fatto scattare le procedure di sicurezza. Melania Trump è stata ripresa mentre cercava riparo sotto un tavolo, visibilmente sorpresa nella concitazione generale. Agenti in abiti scuri hanno poi evacuato rapidamente il presidente Donald Trump e il vicepresidente, riportando la situazione sotto controllo.