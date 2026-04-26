Sparatoria a Washington, Melania sotto il tavolo durante il caos all'Hilton
La first lady ha reagito ai colpi di pistola cercando riparo, mentre il presidente viene evacuatodi Marta Alessandra Vittadini
Momenti di forte tensione all'Hilton di Washington, quando alcuni colpi di pistola hanno scatenato il panico tra i presenti e fatto scattare le procedure di sicurezza. Melania Trump è stata ripresa mentre cercava riparo sotto un tavolo, visibilmente sorpresa nella concitazione generale. Agenti in abiti scuri hanno poi evacuato rapidamente il presidente Donald Trump e il vicepresidente, riportando la situazione sotto controllo.