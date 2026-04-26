Attentato a Trump, scampato pericolo grazie al secret service

Dodici secondi per mettere in salvo il presidente Trump. Una reazione rapida degli agenti del secret service che gli hanno fatto da scudo. Mai stato in pericolo il presidente, mai avvicinato dall'attentatore Cole Tomas Allen. La prima cintura di protezione dunque ha funzionato, fino all'accompagnamento sul retro insieme alla First Lady. La scorta personale in eventi come quello della cena dei corrispondenti di ieri variano dai 40 ai 60. Sono donne e uomini dedicati alla protezione più stretta del presidente.