Attentato a Trump, le testimonianze dei presenti raccolte dalla nostra corrispondente dagli Usa

Il rumore dei piatti a terra. Gli sguardi smarriti. Qualcuno prende il telefono per filmare. Altri si mettono al riparo sotto ai tavoli. Sono attimi concitati quelli seguiti all'attentato al presidente Usa. I testimoni, questa volta, sono proprio i giornalisti che raccontano cosa è successo nella sala: "Abbiamo sentito il rumore forte degli spari, ma eravamo cosi' vicini al palco che non abbiamo realizzato cosa stesse accadendo. Solo quando sono entrati gli agenti del secret service abbiamo capito che stava succedendo qualcosa di grave".