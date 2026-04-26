La sparatoria all'Hilton hotel

Attentato a Trump, le testimonianze dei presenti raccolte dalla nostra corrispondente dagli Usa

Durante la cena di gala con i giornalisti della Casa Bianca

di Eliano Rossi
26 Apr 2026 - 19:07
01:42 
videovideo

Il rumore dei piatti a terra. Gli sguardi smarriti. Qualcuno prende il telefono per filmare. Altri si mettono al riparo sotto ai tavoli. Sono attimi concitati quelli seguiti all'attentato al presidente Usa. I testimoni, questa volta, sono proprio i giornalisti che raccontano cosa è successo nella sala: "Abbiamo sentito il rumore forte degli spari, ma eravamo cosi' vicini al palco che non abbiamo realizzato cosa stesse accadendo. Solo quando sono entrati gli agenti del secret service abbiamo capito che stava succedendo qualcosa di grave".

stati uniti
attentato
video evidenza