Attentato a Trump, dopo gli attimi di panico c'è chi pensa a...rubare il vino

In una serata che doveva celebrare stile e misura, è forse proprio quel gesto a restituire, in chiave inattesa, una forma tutta personale di disinvoltura. Non prevista dal protocollo, certo, ma difficilmente ignorabile. E mentre tutt’intorno è un fuggi fuggi degno di una prova generale mal riuscita, nell’immagine che ha fatto il giro dei media di tutto il mondo c’è anche chi resta seduto a tavola a mangiare con una calma olimpica: perché, in fondo, l’emergenza passerà, ma la fame – evidentemente – no.