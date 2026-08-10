Presunto mandante

Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato Valter Lavitola: le accuse

L'imprenditore è stato scortato fuori da casa sua dai carabinieri del Ros

di Alessio Fusco
10 Ago 2026 - 18:57
01:32 
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