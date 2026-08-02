Nel cuore della capitale

Attentato a Mosca, i momenti concitati dopo l'esplosione

Nel locale sarebbe stato presente il comandante dell'Aeronautica russo, il generale colonnello Aleksandr Chaiko, che celebrava il suo compleanno

02 Ago 2026 - 00:24
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