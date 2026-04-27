Attentato a Donald Trump inscenato? Cosa fa dire ai complottisti che sia stato tutto "staged"

Il mondo social si interroga dopo l'attentato a Donald Trump: e se fosse tutto pianificato? Spopola l'hashtaf #staged (traducibile con "messa in scena") con una serie di indizi come le parole, prima della cena, della portavoce di Trump Karoline Leavitt, il sorriso del capo del Pentagono Pete Hegseth e non solo. A favore della messa in scena anche molti sostenitori del presidente Usa.