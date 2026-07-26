NELLA ZONA DEL PARCO TIERGARTEN

Attentato a Berlino, la polizia rimuove il furgone usato contro la folla del Pride

Il mezzo è stato portato via a bordo di un carro-attrezzi della polizia"

26 Lug 2026 - 21:15
01:41 
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