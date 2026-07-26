A MENO DI 24 ORE DAL COLPO AL PRIDE

Attentato a Berlino, il presunto attentatore è stato ucciso in un blitz della polizia

La fuga di"Abdul Ballout"è durata meno di ventiquattr'ore

di Giangiacomo Mazzucchelli
26 Lug 2026 - 22:08
01:45 
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