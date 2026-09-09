Attentato 11 settembre, nuovi video inediti riaprono la pista saudita

Una ripresa del Campidoglio e gli edifici del Congresso americano, l'obelisco sul National Mall, altri monumenti e punti nevralgici di Washington. Venticinque anni dopo agli attentati dell'11 settembre 2001, è questo uno dei video mai mostrati finora che riaprono la pista saudita, al centro della causa civile da mille miliardi di dollari intentata dalle famiglie delle vittime contro Riad.