Le immagini shock

Attentato 11 settembre, nuovi video inediti riaprono la pista saudita

I filmati, oggi declassificati, sono attribuiti a Omar Al-Bayoumi, considerato agente dei servizi segreti sauditi accusato di aver aiutato i dirottatori

di Isabella Josca
09 Set 2026 - 20:32
01:36 
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Una ripresa del Campidoglio e gli edifici del Congresso americano, l'obelisco sul National Mall, altri monumenti e punti nevralgici di Washington. Venticinque anni dopo agli attentati dell'11 settembre 2001, è questo uno dei video mai mostrati finora che riaprono la pista saudita, al centro della causa civile da mille miliardi di dollari intentata dalle famiglie delle vittime contro Riad.

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