Attentati a Trump, sui social c'è chi tifa per l'omicidio del presidente

Butler, Palm Beach e La cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. 3 attentati alla vita del presidente americano Donald Trump in meno di due anni, e tantissimi altri fermati quasi sul nascere dal secret service. Segno di un clima d'odio e violenza politica che mai come ora dilaga negli Stati Uniti. Sui social è nata una nuova tendenza: tifare per l'omicidio del Presidente. Il secret service sorveglia ogni genere di minaccia che riguarda Donald Trump. Per questo motivo la frase "Somebody should do it" - qualcuno dovrebbe farlo - offre la possibilità di farsi capire da chi condivide le stesse idee. C'è poi chi ha più coraggio e ci mette la faccia, altri preferiscono nascondersi dietro a dei post scritti.