Attacco russo distrugge la loro casa alla vigilia delle nozze: coppia ucraina si sposa lo stesso

Sposarsi sotto le bombe. È quello che hanno fatto Liudmyla Ryzhak e Leonid Ryzhak, coppia ucraina convolata a nozze nonostante, nelle scorse ore, un attacco russo abbia quasi distrutto il loro appartamento a Kiev. I due avevano rinviato le nozze fin troppe volte, oltretutto l'uomo era stato al fronte nella zona orientale del Paese per molto tempo. A poche ore dalla cerimonia sono stati svegliati nel cuore della notte dai bombardamenti che hanno investito anche la loro abitazione mandando in frantumi i vetri della casa. Tra le macerie hanno scelto comunque di prepararsi per il matrimonio che è stato celebrato poco più tardi, tra il suono di un allarme aereo e l'altro e tra gli applausi dei parenti più stretti.