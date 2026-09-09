A Kiev

Attacco russo distrugge la loro casa alla vigilia delle nozze: coppia ucraina si sposa lo stesso

L'attacco ha colpito la loro abitazione poche ore prima del matrimonio che è stato celebrato tra un allarme aereo e l'altro

09 Set 2026 - 10:07
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Sposarsi sotto le bombe. È quello che hanno fatto Liudmyla Ryzhak e Leonid Ryzhak, coppia ucraina convolata a nozze nonostante, nelle scorse ore, un attacco russo abbia quasi distrutto il loro appartamento a Kiev. I due avevano rinviato le nozze fin troppe volte, oltretutto l'uomo era stato al fronte nella zona orientale del Paese per molto tempo. A poche ore dalla cerimonia sono stati svegliati nel cuore della notte dai bombardamenti che hanno investito anche la loro abitazione mandando in frantumi i vetri della casa. Tra le macerie hanno scelto comunque di prepararsi per il matrimonio che è stato celebrato poco più tardi, tra il suono di un allarme aereo e l'altro e tra gli applausi dei parenti più stretti. 

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