Un nuovo attacco ucraino avrebbe provocato il crollo parziale del ponte di Crimea, infrastruttura strategica e simbolo del potere di Vladimir Putin che collega la Russia alla penisola annessa da Mosca nel 2014. Le autorità russe hanno confermato l'attacco e la chiusura temporanea della struttura, ma non hanno al momento confermato il cedimento di una parte del ponte.