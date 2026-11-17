Un nuovo attacco ucraino avrebbe provocato il crollo parziale del ponte di Crimea, infrastruttura strategica e simbolo del potere di Vladimir Putin che collega la Russia alla penisola annessa da Mosca nel 2014. Le autorità russe hanno confermato l'attacco e la chiusura temporanea della struttura, ma non hanno al momento confermato il cedimento di una parte del ponte.
Se confermati, i danni rappresenterebbero un nuovo problema per i collegamenti logistici con la Crimea, utilizzata dalle forze russe come importante snodo per il trasporto di truppe, carburante e materiale militare verso il sud dell'Ucraina. Il ponte, già più volte bersaglio di attacchi ucraini dall'inizio dell'invasione del 2022, era stato sottoposto a limitazioni di utilizzo per il rischio di nuovi raid con droni. L'infrastruttura riveste inoltre un'importanza commerciale, poiché il passaggio marittimo sottostante collega il Mar d'Azov al Mar Nero. Per Mosca rappresenta anche un'opera dal forte valore simbolico, inaugurata personalmente da Putin.