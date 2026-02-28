Attacco Israele-Usa, Netanyahu: "Iraniani prendano in mano il loro destino"

"La nostra azione congiunta creerà le condizioni affinché il coraggioso popolo iraniano prenda in mano il proprio destino. È giunto il momento per tutte le componenti del popolo iraniano - persiani, curdi, azeri, baluci e ahwazi - di liberarsi dal giogo della tirannia e di costruire un Iran libero e amante della pace". Lo ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo l'attacco sull'Iran.