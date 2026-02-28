Attacco Israele-Usa, Netanyahu: "Iraniani prendano in mano il loro destino"
Il discorso"del primo ministro israeliano dopo l'attacco all'Iran
"La nostra azione congiunta creerà le condizioni affinché il coraggioso popolo iraniano prenda in mano il proprio destino. È giunto il momento per tutte le componenti del popolo iraniano - persiani, curdi, azeri, baluci e ahwazi - di liberarsi dal giogo della tirannia e di costruire un Iran libero e amante della pace". Lo ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo l'attacco sull'Iran.