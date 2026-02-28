Attacco Israele-Usa, il vicepremier Tajani al Tg5: "Non ci sono segnalazioni di italiani coinvolti"

"Segnali preoccupanti ci avevano indotto a una riunione d'emergenza nella notte al ministero degli Esteri, da stamattina sono in contatto con le nostre ambasciate a Teheran e Tel Aviv, non ci sono problemi per i nostri connazionali". Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani in diretta nell'edizione delle 8 del Tg5, dopo l'attacco congiunto Israele-Ua all'Iran. "La situazione da parte nostra è sotto controllo, - aggiunge. - Alle 10 riunione di emergenza alla Farnesina, l'Unità di Crisi è operativa".