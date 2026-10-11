OLTRE 300 i FERITI

Attacco Houthi all'aeroporto di Riad: 12 le vittime

Si tratta dell'attentato più letale da oltre dieci anni. Sospese le operazioni nello scalo"

11 Ott 2026 - 08:48
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Tra le vittime figurano quattro sauditi e otto stranieri, tra cui un americano

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