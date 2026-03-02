Attacco all'Iran, la guerra si allarga a tutta la regione

La pioggia di missili che sta cadendo sul Medio Oriente non accenna a diminuire di intensità. Oltre a Iran e Israele, non c'è praticamente territorio nell'area che non sia coinvolto nei combattimenti. Donald Trump non ha escluso nemmeno un possibile invio di forze di terra, ipotesi rafforzata sul campo dalle analoghe parole del ministro della difesa israeliano Gideon Sa'ar. Poche ore fa una petroliera americana è andata in fiamme dopo essere stata colpita da un attacco con droni nello stretto di Hormuz. Nel passaggio chiave del trasporto del greggio il traffico marittimo è calato almeno del 70%. Le Guardie rivoluzionarie ne hanno affermato la chiusura totale minacciando di colpire qualsiasi nave che tenti di attraversarlo. Gli iraniani hanno accusato Stati Uniti e Israele di aver attaccato il sito nucleare di Natanz, già colpito dai bombardamenti di giugno.