Attacco all'Iran, la guerra mette in luce la vulnerabilità energetica europea
In rosso i mercati finanziari europei dopo la chiusura del passaggio di Hormuz, da dove transita il 20% del petrolio e del gnl mondiale ogni giornodi Caterina Ruggeri
La guerra del Golfo mette al centro il rischio energetico globale, l'Europa che ha rallentato gli obiettivi sulla transizione energetica, torna a scoprirsi vulnerabile, dipendente dai combustibili fossili, la cui disponibilità rischia di ridursi. Delicata la situazione degli stoccaggi, secondo gli analisti inferiori agli anni scorsi in questo periodo. Attesi piani di emergenza dai governi europei. Mercati finanziari del vecchio continente in rosso dopo la chiusura del passaggio di Hormuz, da dove transita il 20 per cento del petrolio e del gnl mondiale ogni giorno. Perdite pesanti per piazza affari.