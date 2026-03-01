Attacco all'Iran, l'appello degli italiani bloccati a Dubai
Le testimonianze dei connazionali alle prese con voli cancellati sotto i raiddi Matteo Pedrazzoli
Le rappresaglie della Repubblica Islamica hanno causato la chiusura dello spazio aereo di Dubai. Troppo pericoloso per l'aviazione civile decollare con i razzi e i droni iraniani in cielo. Situazione simile anche per chi si trovava in crociera: obbligati a rimanere in porto dopo la decisione di Teheran di chiudere lo Stretto di Hormuz. Ecco le testimonianze dei connazionali.