missili e voli cancellati

Attacco all'Iran, l'appello degli italiani bloccati a Dubai

Le testimonianze dei connazionali alle prese con voli cancellati sotto i raid

di Matteo Pedrazzoli
01 Mar 2026 - 13:11
01:31 
Le rappresaglie della Repubblica Islamica hanno causato la chiusura dello spazio aereo di Dubai. Troppo pericoloso per l'aviazione civile decollare con i razzi e i droni iraniani in cielo. Situazione simile anche per chi si trovava in crociera: obbligati a rimanere in porto dopo la decisione di Teheran di chiudere lo Stretto di Hormuz. Ecco le testimonianze dei connazionali.

