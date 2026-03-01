Attacco all'Iran, è caos nel Golfo

L'intero Medioriente è nel caos, i fragili equilibri globali appesi a fili sottili. L'aviazione civile è in ostaggio dell'escalation. Chiusi gli aeroporti di praticamente tutti i Paesi che circondano il Golfo persico. La risposta iraniana agli attacchi israelo-statunitensi ha avuto due obiettivi principali: da un lato le postazioni radar sparse nelle basi americane tra Iraq e area Golfo che triangola i segnali satellitari al servizio di Israele - 27 le postazioni attaccate, secondo la stessa propaganda del regime di teheran - e dall'altro i luoghi simbolo del lusso e dello svago.