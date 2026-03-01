Attacco all'Iran, consolato Usa assaltato in Pakistan: otto morti

Almeno otto persone sono morte a Karachi, in Pakistan, durante una manifestazione davanti al consolato americano contro i raid congiunti condotti da Stati Uniti e Israele in Iran. Lo hanno riferito i soccorsi. "Abbiamo trasportato almeno otto corpi negli ospedali civili di Karachi, mentre altre 20 persone sono rimaste ferite durante l'incidente al consolato", ha dichiarato Muhammad Amin, portavoce del servizio di soccorso della Fondazione Edhi, aggiungendo che la maggior parte presentava ferite da arma da fuoco.