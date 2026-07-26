Attacco al Pride di Berlino, chi è l'attentatore

È stata una notte di terrore per la Germania. Un uomo si è scagliato con un furgone contro la folla che stava festeggiando il Christopher Street Day - il gay pride della capitale tedesca - ferendo 16 persone e uccidendone una. Il conducente, un 21enne uscito da poco da un riformatorio, con un camion bianco si è lanciato contro i passanti, poi si è schiantato contro un albero. Successivamente sarebbe fuggito. Oltre 2mila militari sono stati dispiegati nella città. Gli inquirenti seguono la pista islamica. C'è un sospetto, Abdul Ballout, e secondo il popolare quotidiano tedesco Bild sarebbe un sostenitore dell'Isis.